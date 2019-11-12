2019-11-12T16:58:33+03:00
Общество

В Череповце все ливневые стоки будут проходить через очистные сооружения

Ранее работало 35 прямых выпусков в Шексну, Ягорбу и Серовку
Иван Чухнин
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В Череповце межрайонная природоохранная прокуратура сообщила об исполнении "Водоканалом" судебного решения о необходимости очистки ливневых стоков. "В 2009 году во время проверки установлено, что МП "Водоканал" осуществляло сброс ливневых сточных вод из 35 выпусков в Шексну, Ягорбу и Серовку. Сброс осуществлялся с превышением предельно допустимых концентраций по железу, меди, нефтепродуктам и цинку. Природоохранная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд, который обязал муниципальное предприятие обеспечить очистку ливневых сточных вод", - приводит Cherinfo.ru слова заместителя прокурора межрайонной природоохранной прокуратуры Сергея Кокарева.

Как сообщает издание, МУП "Водоканал" переключило все 35 выпусков ливневой канализации на хозяйственно-бытовую канализацию. Так что дождевая вода попадает на очистные сооружения.

Например, под путепроводом в створе улицы Сталеваров ливневые воды сливались прямо в речку Серовку.

При наличии технической возможности прокладывался участок трубопровода от ливневки в канализацию. А при отсутствии такой возможности ливневые воды направлялись на насосную станцию.

В год объем ливневых стоков составляет в Череповце от 3 до 5 миллионов кубометров.

На выполнение всех мероприятий затрачено более 40 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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