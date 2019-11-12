Водитель иномарки разъезжал по Вологде с правами, купленными в Интернете

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-12T13:41:46+03:00

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В Вологде сотрудники отдельной специализированной роты ДПС задержали водителя с поддельным правамми. Старший лейтенант полиции Александр Зяблов и младший лейтенант полиции Александр Савин на улице Текстильщиков Вологды остановили автомобиль Форд Фокус. Он двигался с нарушением правил дорожного движения.

За рулем которого был местный житель 1987 года рождения.

В ходе проверки документов у полицейских возникли подозрения в подлинности предъявленного водительского удостоверения.

Согласно оперативным базам учета выяснилось, что предъявленное гражданином водительское удостоверение было выдано на другого человека, а сам мужчина водительского удостоверения на территории Российской Федерации не получал.

При этом водитель утверждал, что получил водительское удостоверение в Москве после окончания автошколы, в которой проходил обучение.

Водителя задержали. В его отношении был сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере до 15 тысяч рублей.

При дальнейшем разбирательстве выяснилось, что мужчина заказал удостоверение в Интернете.

По данному факту в отделе полиции № 1 УМВД России по г. Вологде было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU