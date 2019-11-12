28-летняя череповчанка прописала 22 иностранцев

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-12T13:32:26+03:00

Теперь ей грозит переселение в колонию

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28-летняя череповчанка прописала у себя более 20 иностранцев. Ей грозит реальный срок - до 3 лет колонии. С каждого зарегистрированного женщина получала по 1,5 тысячи рублей.

Нарушение законодательства выявил участковый полиции. Сначала он выявил факт фиктивной регистрации по месту жительства иностранного гражданина. Началась проверка.

Оказалось, за последние 8 месяцев 28-летняя череповчанка зарегистрировала в своей квартире на улице Краснодонцев еще 21 человека. Все они были поставлены на учет, но не жили. Как сообщает каждого прописанного она получила 1,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело по 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Женщине грозит до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU