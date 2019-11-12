2019-11-12T14:26:05+03:00
Происшествия

На Северстали ремонтнику оторвало руку пневмопочтой

Ему выплатили 600 тысяч рублей
Иван Чухнин
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В Череповце перед судом предстанет мастер по ремонту оборудования: на его участке рабочий остался без руки. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда.

По версии следствия, 41-летний мастер по ремонту оборудования одного из производств ПАО «Северсталь» г. Череповца ненадлежащим образом организовал ремонт пневматической почты.

В частности, он не обеспечил крепления на вертикальном участке трубопровода и допустил превышение давления при продувке сжатым воздухом. В результате 12 апреля 2019 года его подчиненный, слесарь-ремонтник, получил травму руки от вылетевшего патрона. В результате руку пришлось ампутировать.

В ходе следствия предприятие "Северсталь" выплатило потерпевшему 600 тысяч рублей.

Следствие закончилось, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Штраф может составить двести тысяч рублей, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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