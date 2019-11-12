Банда харовских подростков ограбила дачные дома и школу
В Харовске трое молодых людей обвиняются в серии дачных краж. Всего ими совершено 8 преступлений.
В декабре 2018 года, по сообщению следователей, двое приятелей, 16 и 17 лет, обокрали дом в деревне Хомок Харовского района.
Подобную кражу они пытались совершить в деревне Дор Харовского района, но не нашли ценных вещей.
17 -летний парень совершил кражу вещей из гаража, а также он с товарищем в августе 2019 года похитили ноутбук из Сорожинской общеобразовательной школе.
17-летний соучастник в июне-июле 2019 года совершил две кражи из сарая и гаража.
Всего был нанесен ущерб на общую сумму 110 тыс. рублей.
Среди похищенного – бензопилы, бензокосы, микроволновая печь, скутер. Часть вещей присваивались, другая - сбывалась. Всего у воришек было изъято похищенных вещей на 40 тыс. рублей.
В адрес субъектов профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних Харовского района внесены представления об ослаблении контроля за подростками.
А молодые люди отправятся под суд.
ИСТОЧНИК KP.RU