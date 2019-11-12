Банда харовских подростков ограбила дачные дома и школу

СЕГОДНЯ 12:36 2019-11-12T12:36:48+03:00

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В Харовске трое молодых людей обвиняются в серии дачных краж. Всего ими совершено 8 преступлений.

В декабре 2018 года, по сообщению следователей, двое приятелей, 16 и 17 лет, обокрали дом в деревне Хомок Харовского района.

Подобную кражу они пытались совершить в деревне Дор Харовского района, но не нашли ценных вещей.

17 -летний парень совершил кражу вещей из гаража, а также он с товарищем в августе 2019 года похитили ноутбук из Сорожинской общеобразовательной школе.

17-летний соучастник в июне-июле 2019 года совершил две кражи из сарая и гаража.

Всего был нанесен ущерб на общую сумму 110 тыс. рублей.

Среди похищенного – бензопилы, бензокосы, микроволновая печь, скутер. Часть вещей присваивались, другая - сбывалась. Всего у воришек было изъято похищенных вещей на 40 тыс. рублей.

В адрес субъектов профилактики безнадзорности и преступности несовершеннолетних Харовского района внесены представления об ослаблении контроля за подростками.

А молодые люди отправятся под суд.

ИСТОЧНИК KP.RU