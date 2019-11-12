2019-11-12T11:52:26+03:00
Общество

Череповчане за ночь угнали две легковушки и разбили одну иномарку

Иван Чухнин
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В Череповце сотрудники уголовного розыска задержали угонщиков двух автомобилей. Череповчанин 1993 г.р. сообщил полиции, что обнаружил свое авто разбитым - ВАЗ-2115 был оставлен в автосервисе на ул. Западной.

В этот же день в полицию обратился мужчина 1982 г.р. с заявлением о том, что не обнаружил своего автомобиля ВАЗ-2104, хотя он был без аккумулятора. Позднее он нашел авто в соседнем дворе на ул. Вологодской.

Полицейские установили, что оба преступления связаны между собой, а также вышли на след возможных подозреваемых.

Двое череповчан были задержаны. Молодые люди 1999 и 2001 г.р. сознались в совершении угонов, и пояснили, что в ту ночь выпивали, и, прогуливаясь по улице Вологодской, заметили автомобиль ВАЗ-2104. Они проникли в салон, открыв дверь отверткой.

Легковушку без аккумулятора злоумышленники попытались завести с «толкача», но потом бросилии ее в соседнем дворе.

На улице Западной у одного из автосервисов они обнаружили автомобиль ВАЗ-2115, в замке зажигания которого был вставлен ключ. Катаясь по городу, в одном из дворов, череповчане, попытавшись выполнить «полицейский разворот», врезались в припаркованный автомобиль Шкода, после чего, уехали с места ДТП. И, чтобы избежать ответственности, вернули автомобиль на то место, откуда его угнали.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Им гроизит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Также в отношении череповчанина 2001 г.р., который управлял автомобилем, сотрудники полиции составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) и по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).

Санкции данных статей предусматривают наказание в виде наложения административного штрафа в размере до 15 тысяч рублей и влечет лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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