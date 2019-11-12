В Харовске горела Газель на улице Подлесной
В Харовске сгорел двигатель у Газели. 11 ноября в 18:04 пожарным поступил сообщение о пожаре на улице Подлесной.
Горела "Газель", принадлежащая 44-летнему мужчине. На место прибыли пожарные. Хозяин рассказал, что автомобиль он ремонтировал у себя в гараже. После того, как он включил зажигание, задымился двигатель.
Оказалось, задымилась электропроводка. Мужчина позвонил пожарным и начал тушить. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Повредился моторный отсек и лакокрасочное покрытие кузова.
Сумма ущерба - 20 тысяч рублей. Причина ЧП - короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU