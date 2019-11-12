2019-11-12T11:09:10+03:00
Происшествия

В Харовске горела Газель на улице Подлесной

Мужчина смог потушить ее сам
Иван Чухнин
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В Харовске сгорел двигатель у Газели. 11 ноября в 18:04 пожарным поступил сообщение о пожаре на улице Подлесной.

Горела "Газель", принадлежащая 44-летнему мужчине. На место прибыли пожарные. Хозяин рассказал, что автомобиль он ремонтировал у себя в гараже. После того, как он включил зажигание, задымился двигатель.

Оказалось, задымилась электропроводка. Мужчина позвонил пожарным и начал тушить. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Повредился моторный отсек и лакокрасочное покрытие кузова.

Сумма ущерба - 20 тысяч рублей. Причина ЧП - короткое замыкание электропроводки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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