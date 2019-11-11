2019-11-11T20:35:23+03:00
Общество

Узбекский город обошел Вологду в Тотальном диктанте

Вологда вышла в финал конкурса и может стать столицей мероприятия в этом году
Евдокия САХАРОВА
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Сегодня в 10 утра завершилось голосование за столицу конкурса Тотальный диктант. 9 российских городов и один узбекский соревновались за победу. Вологда заняла пятое место с 3 тысячами голосов и последней вошла в шорт-лист. Первое место по количеству голосов занял город Нукус из Узбекистана - за него отдали 7 тысяч голосов.

В Финал прошли Санкт-Петербург, Казань и Тамбов. Теперь все зависит от участников от городов - они должны подготовить презентацию к конференции «Тотального диктанта» в Москве, которая пройдёт 1 февраля 2020 года. Там жюри и выберет столицу Тотального диктанта, где на конкурсе будет читать текст лично его автор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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