В Вологде рушатся тяжелые ограждения моста рядом с ЖД вокзалом

СЕГОДНЯ 20:20 2019-11-11T20:20:01+03:00

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В Вологде очевидцы подняли шум вокруг обрушения Горбатого моста. Начиная с минувшей пятницы состояние асфальтового края начало стремительно ухудшаться, а тяжелые ограждения крениться вниз с обоих сторон моста. Еще в 2007 году в администрации города заявляли о необходимости капремонта объекта, но его так и не провели. Только в 2016 отремонтировали съезд.

Пресс-служба городской администрации заявила, что уже знает о проблеме и на место выехали специалисты, которые решат, каким способом можно укрепить край моста.

ИСТОЧНИК KP.RU