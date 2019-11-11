В Вологде рушатся тяжелые ограждения моста рядом с ЖД вокзалом
Вологжане заметили, что асфальтовый край Горбатого моста рушится, чугунные ограждения обваливаются
Фото Нины Рябковой из группы ВКонтакте "Онлайн Вологда"
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В Вологде очевидцы подняли шум вокруг обрушения Горбатого моста. Начиная с минувшей пятницы состояние асфальтового края начало стремительно ухудшаться, а тяжелые ограждения крениться вниз с обоих сторон моста. Еще в 2007 году в администрации города заявляли о необходимости капремонта объекта, но его так и не провели. Только в 2016 отремонтировали съезд.
Пресс-служба городской администрации заявила, что уже знает о проблеме и на место выехали специалисты, которые решат, каким способом можно укрепить край моста.
ИСТОЧНИК KP.RU