2019-11-11T20:07:27+03:00
Происшествия

Вологжанка заняла 1 миллион рублей у знакомых и исчезла

Женщину обвиняют в присвоении денег и мошенничестве, хотя они якобы должны были пойти на расширение бизнеса и вернуться с процентами
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде предпринимательница взяла в долг у знакомых 1 миллион рублей. Она обещала вернуть деньги с процентами, ведь собирала на расширение своего бизнеса. С одной из потерпевших она познакомилась на выставке в «Русском доме» и предложила ей стать инвестором. За вклад сулила уже через месяц вернуть 150%. Другую жертву мошенница нашла в торговом павильоне - заняла 60 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать злоумышленницу, ей оказалась судимая 51-летняя вологжанка. Она решила торговать кондитерскими изделиями еще в 2016 году, открыла ИП и арендовала торговую площадь. Дела шли не очень хорошо, поэтому решила собрать деньги и исчезнуть.

На женщину завели 14 уголовных дел по статье "Мошенничество". Ей грозит до 6 лет лишения и крупный штраф. Полицейские разыскивают других пострадавших от ее рук, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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