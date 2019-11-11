О возмещении ущерба от паводка сообщили вологодские чиновники

СЕГОДНЯ 18:36 2019-11-11T18:38:22+03:00

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В Вологде создана комиссия, которая проведет подсчеты ущербов от

осеннего паводка.

По сообщению Мэра Вологды Сергея Воропанова, режим ЧС будет введен на отдельных территориях города, где находятся наиболее пострадавшие улицы или кварталы. В этом случае вологжане, жилье которых серьезно пострадало от воды, смогут получить до 100 тыс. рублей на одного члена семьи.

Комиссия по выявлению ущерба, принесенного осенним паводком, будет работать по заявлению жителей по тел. ЕДДС: 72-45-00.

Выплату могут получить вологжане, которые прописаны в доме или квартире, пострадавших от паводка, и это жилье является единственным.

При полной утрате имущества на каждого члена семьи выплата составляет до 100 тыс. рублей, при частичной - до 50 тыс. рублей.

Финансирование в размере, определенном комиссионно, будет осуществляться из резервного фонда города.

Вологжане, пострадавшие от паводка, но чьи адреса не войдут в зону ЧС, могут воспользоваться только мерами государственной социальной поддержки. Право на единовременную материальную помощь до 10 тысяч рублей имеют малоимущие семьи. С заявлением нужно обратиться в бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области или МФЦ на ул. Герцена, 63а.

Еще одну единовременную материальную помощь до 25 тыс. рублей оказывает областное учреждение «Центр социальных выплат».

Вологжанам, у которых пострадало единственное жилье, нужно предоставить справки о доходах всех членов семьи за 3 месяца, а также документ из Центра гражданской защиты населения о состоянии жилых помещений.

"На ситуации, связанные с утратой имущества на дачных участках, меры социальной поддержки не распространяются,"- делает ремарку администрация города. Напомним, в городе, по официальным данным, более 700 подтопленныз дач. Всего с 6 по 11 ноября в ЕДДС поступило более 100 обращений от граждан о подтоплении придомовых территорий и подвалов. Под подтопление попали 723 земельных участка в

мкр Прилуки, Баранково, Лукьяново, Доронино, Екимцево, а также в садоводческих товариществах «Ручеек», «Луч», «Чайка», «Парус», «Дружба», «Бережок», «Березка-2», «Прогресс», «Речник», «Строитель», «Виктория», «Ершово», «Колос», «Черемушки-3».

Администрация города сообщила, что "затопления в садовых товариществах во многом связаны с отсутствием очистки водоотводных канав. Ответственны за их содержание сами представители товариществ..."

Администрация города Вологды намерена провести работу по осушению участков. Однако в дальнейшем председателям товариществ будут напоминать о необходимости уборки дренажных систем на дачных территориях, сообщает пресс-служба Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU