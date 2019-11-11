2019-11-11T18:19:38+03:00
Происшествия

Череповецкого насильника осудили на пять лет

Иван Чухнин
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В Череповце мужчину осудили за изнасилование. Ранее он был судим за аналогичное преступление. Было установлено, что в июле 2019 года в Череповце по месту жительства 49-летний мужчина распивал спиртные напитки со знакомой и ее подругой. Когда знакомая вышла покурить, мужчина запер дверь в квартиру и, применяя насилие, изнасиловал 43-летнюю гостью.

Соседи, услышав крики потерпевшей о помощи, позвонили в полицию.

В ходе расследования мужчина, ранее судимый, в том числе против половой свободы личности, задержан и заключен под стражу.

Приговором суда насильнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Кроме того, он обязан возместить потерпевшей причиненный моральный вред в размере 150 тыс.рублей. Приговор не вступил в законную силу, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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