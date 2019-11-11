Вологодский предприниматель не платил зарплату сторожу

СЕГОДНЯ 17:55 2019-11-11T17:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кич-Городецком районе предприниматель предстанет перед судом: он не выплатил зарплаты своим 69-летний предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).

По версии следствия, в 2012 году в Кич-Городецком районе индивидуальный предприниматель занимался лесозаготовками. В течение 7 месяцев он, имея доходы от производственной деятельности, не выплачивал заработную плату сторожу. Всего он задолжал 42,6 тыс. руб.

Затем мужчина уехал из этих краев и скрылся от бывшего сотрудника. Тот обратился в полицию.

В конце 2018 года лесозаготовителя разыскали. В рамках исполнительного производства потерпевшему возмещен причиненный ущерб в полном объеме. Но скоро бизнесмен пойдет под суд, сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU