Сотни дачных участков оказались под водой в Вологде

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-11T15:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

723 дачных участка подтоплены в черте города Вологды в результате осеннего половодья. Такую цифру озвучил мэр города СЕргей Воропанов. ЧП случилось из-за небывалого повышения уровня воды в реке. По данным городской администрации, под воды ушли целые товарищества в Прилуках, Баранково, Лукьяново, Доронино, Екимцево.

Названы подтопленные садоводческие товарищества «Ручеек», «Луч», «Чайка», «Парус», «Дружба», «Бережок», «Березка-2», «Прогресс», «Речник», «Строитель», «Ершово» и другие.

В Вологде с понедельника начала работать комиссия горадминистрации, которая будет оценивать нанесенный гражданам ущерб.Вызвать муниципальную комиссию на свой участок можно по телефону ЕДДС: 72-45-00.

"Для получения государственной социальной помощи необходимо обратиться в БУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района" по адресу Вологда, ул. Герцена, 63А, третий этаж, кабинет 310. О том, какие документы требуются, можно узнать по телефонам: 72-23-47, 72-00-21 или написать на почту: kcson.vologda@kcson.gov35.ru, " - прокомментировал резонный интерес вологжан заместитель мэра по социальным вопросам Вадим Цепа.

Как пояснила заведующая отделением "Комплексного центра социального обслуживания населения города Вологды и Вологодского района" Наталья Алексеева,

"Законодательством, реализуемым в сфере социальной защиты населения области, специальных выплат, связанных с чрезвычайными ситуациями (возмещение ущерба имуществу) не предусмотрено. Нуждающиеся жители города могут обращаться за оказанием материальной помощи в установленных законом случаях: 1) материальная помощь на первоочередные нужды предоставляется малоимущим семьям (предоставление документов при обращении не требуется, сотрудники комплексного центра в обязательном порядке выходят по адресу проживания и составляют акт); 2) при подтвержденной документально (например, актом комиссии администрации города) утрате имущества - если семья не является малоимущей, то необходимо предоставить сведения о доходах за три месяца".

ИСТОЧНИК KP.RU