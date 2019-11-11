Дед Мороз из Великого Устюга оказался самым популярным Дедом Морозом страны

СЕГОДНЯ 13:16 2019-11-11T13:17:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Туристический портал ТурСтат опубликовал очередной рейтинг - на сей раз соревновались зимние волшебники.

Рейтинг самых популярных Дедов Морозов возглавил главный Дед Мороз России из Великого Устюга.

По статистике, в прошлые новогодние праздники Великий Устюг и Вотчину Деда Мороза посетили почти 100 тысяч туристов, а за год - более 300 тысяч...

В десятку известнейших Дедов Морозов вошли Кыш Бабай в селе Яна Кырлай Республики Татарстан, морозец Паккайне в городе Олонец и Талви Укко (оба в Республике Карелия), Саган Убген в Улан-Удэ Республики Бурятия, Тол Бабай в селе Шаркан Республики Удмуртия, Юшто Кугыза в селе Кукнур Республики Марий Эл, Якшамо Атя в селе Киват Республики Мордовия, Хел Мучи в деревне Кшауши Республики Чувашия, Ямал Ири в поселке Горнокнязевск Ямало-Ненецкого автономного округа и Соок Ирей в Кызыле Республики Тува.

Напомним, 18 ноября Дед Мороз в Великом Устюге празднует день рождения всероссийский Дед Мороз. По традиции поздравить его приедут и его собраться из разных уголков страны.

ИСТОЧНИК KP.RU