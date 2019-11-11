ГИБДД Вологды составила ТОП самых опасных пешеходных переходов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-11T13:05:28+03:00

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Специалисты из областного Управления ГИБДД создали перечень самых опасных пешеходных переходов Вологды - на них чаще всего происходили ДТП в последние три года:

– улица Герцена, д. 20, 70 и 121;

– улица Герцена – улица Марии Ульяновой;

– улица Герцена – улица Первомайская;

– Советский проспект – улица Первомайская;

– улица Мира – улица Предтеченская;

– улица Чехова – улица Челюскинцев;

– улица Северная, д. 7 и 10;

– улица Козленская, д. 132;

– улица Северная, д. 7 и 10;

– улица Козленская, д. 132;

– улица Чернышевского, д. 135

Наиболее опасное время суток для перехода дороги, по мнениям экспертов, с 16 до 20 часов. За первые три квартала этого года на территории Вологодчины количество ДТП на пешеходных переходах по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличилось на 3,6%. В 143 ДТП погибли 6 человек, 144 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU