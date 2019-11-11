ГИБДД Вологды составила ТОП самых опасных пешеходных переходов
Специалисты из областного Управления ГИБДД создали перечень самых опасных пешеходных переходов Вологды - на них чаще всего происходили ДТП в последние три года:
– улица Герцена, д. 20, 70 и 121;
– улица Герцена – улица Марии Ульяновой;
– улица Герцена – улица Первомайская;
– Советский проспект – улица Первомайская;
– улица Мира – улица Предтеченская;
– улица Чехова – улица Челюскинцев;
– улица Северная, д. 7 и 10;
– улица Козленская, д. 132;
– улица Северная, д. 7 и 10;
– улица Козленская, д. 132;
– улица Чернышевского, д. 135
Наиболее опасное время суток для перехода дороги, по мнениям экспертов, с 16 до 20 часов. За первые три квартала этого года на территории Вологодчины количество ДТП на пешеходных переходах по сравнению с тем же периодом в прошлом году увеличилось на 3,6%. В 143 ДТП погибли 6 человек, 144 получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU