Выставка вологодского кружева проходит в Тегеране

СЕГОДНЯ 12:34 2019-11-11T12:36:09+03:00

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В залах дворцового комплекса Ниаваран в Тегеране 9 ноября представили выставку вологодского кружева. На Востоке оно представлено впервые. Вологжане привезли 42 предмета из коллекции вологодского Музея кружева: панно, жакеты, манто, пелерины. Научный сотрудник Музея кружева Луиза Селянина даже провела мастер-класс по кружевоплетению.

По словам генерального директора Вологодского государственного музея-заповедника, гости выставки в Иране не могли поверить, что все произведения созданы мастерицами вручную - столь тонка работа вологжан. Организаторы сообщили, что выставка была принята на ура. Она проходит в рамках церемонии открытия Дней культуры России в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU