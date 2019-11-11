2019-11-11T12:36:09+03:00
Звезды

Выставка вологодского кружева проходит в Тегеране

Наше кружево впервые представлено на Востоке
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

В залах дворцового комплекса Ниаваран в Тегеране 9 ноября представили выставку вологодского кружева. На Востоке оно представлено впервые. Вологжане привезли 42 предмета из коллекции вологодского Музея кружева: панно, жакеты, манто, пелерины. Научный сотрудник Музея кружева Луиза Селянина даже провела мастер-класс по кружевоплетению.

По словам генерального директора Вологодского государственного музея-заповедника, гости выставки в Иране не могли поверить, что все произведения созданы мастерицами вручную - столь тонка работа вологжан. Организаторы сообщили, что выставка была принята на ура. Она проходит в рамках церемонии открытия Дней культуры России в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сообщить адреса где продают наркотики можно по телефону УМВД
Дед Мороз из Великого Устюга оказался самым популярным Дедом Морозом страны
ГИБДД Вологды составила ТОП самых опасных пешеходных переходов
В Вологде загорелся мебельный цех
В Череповце вспыхнула "Северсталь" - сообщил гендиректор
Пенсионерка под Вологдой сбила насмерть пешехода в неадекватном состоянии
Объявился единственный кандидат на пост мэра Вологды
В Вологде заминировали сразу две школы
В Майском начали строить подземный переход под федеральной трассой
Из Череповца теперь можно улететь напрямую в Берлин или Прагу
В Череповце бизнесмены отказались от продажи снюсов
В Вологде обвалился берег реки
Вологжане волнуются из-за сильного запаха газа в квартирах
В Вологде открылась современная библиотека
В Вологде затопило кладбища
Уровень воды в реке Вологде снизился за сутки более чем на метр
"Лексус" протаранил "Нексию" с пассажиром — 7-летней девочкой
Вологда готовится к второй волне паводка
Мошенники отняли у пенсионерки целое состояние
Судебные приставы не доехали до вонючего асфальтового завода в Череповце - попали в ДТП
В Устюжне задержали мошенника - сотрудника управления автомобильных дорог
В Череповце наградили самые крепкие супружеские пары
В Череповце впервые осветили развязку под Октябрьским мостом
В Вологодском районе вода пошла на спад
В Вологде ситуация с паводком остается напряженной
Череповчанам разрешили остаться при своих дачах