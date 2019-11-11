СЕГОДНЯ 11:58 2019-11-11T12:04:27+03:00

Произошел пожар в одноэтажном здании мебельного цеха по адресу Саммера, 45 б

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В 6 утра в Вологде загорелся мебельный цех - одноэтажное здание по адресу ул. Саммера, 45 б. Возгорание обнаружил водитель предприятия - изнутри здания шел дым, мужчина открыл дверь и заметил внутри пламя. Работник вызвал пожарных.

По подсчетам экспертов, общая площадь пожара составила 60 кв. метров. Выгорела перегородка из фанеры и деревянный рабочий стол, закоптилась внутренняя отделка цеха в верхней части. Очаг пожара обнаружили около деревянного стола рабочего цеха. Вероятно произошла неполадка в работе электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU