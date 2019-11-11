В Череповце вспыхнула "Северсталь" - сообщил гендиректор

СЕГОДНЯ 11:51 2019-11-11T11:51:21+03:00

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Сегодня в 8 утра в Череповце произошло возгорание на территории "Северстали". Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Евгений Виноградов сообщил на своей личной странице в соцсети о пожаре.

На данный момент известно, что на промышленной территории загорелся автомобиль УАЗ прямо на ходу. Пассажиры смогли вовремя эвакуироваться. Авто принадлежит одной из подрядных организаций.

Сообщается, что пожарные отреагировали на вызов молниеносно, через несколько минут пламя уже было ликвидировано. Пострадавших нет. Устанавливаются причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU