Пенсионерка под Вологдой сбила насмерть пешехода в неадекватном состоянии

СЕГОДНЯ 11:36 2019-11-11T11:36:00+03:00

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На 122-м километре трасс Вологда-Новая Ладога 63-летняя череповчанка, управляя автомобилем "Ниссан-Тирано", насмерть сбила 53-летнюю женщину, которая шла ей навстречу по дороге. ДТП произошло 10 ноября в 19:55 рядом с поворотом на аэропорт. Очевидцы сообщают, что женщина шла по трассе вместе с мужчиной и оба они вели себя неадекватно.

На данный момент в произошедшем разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU