2019-11-11T11:36:00+03:00
Происшествия

Пенсионерка под Вологдой сбила насмерть пешехода в неадекватном состоянии

Очевидцы сообщают, что женщина и мужчина в подозрительном состоянии шли по трассе Вологда-Новая Ладога
Евдокия САХАРОВА
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ДТП на 122 км Вологда-Новая Ладога.Видео: ДТП Череповца ВКонтакте 63-летняя череповчанка на машине "Ниссан-Тирано" сбила 53-летнюю женщину

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На 122-м километре трасс Вологда-Новая Ладога 63-летняя череповчанка, управляя автомобилем "Ниссан-Тирано", насмерть сбила 53-летнюю женщину, которая шла ей навстречу по дороге. ДТП произошло 10 ноября в 19:55 рядом с поворотом на аэропорт. Очевидцы сообщают, что женщина шла по трассе вместе с мужчиной и оба они вели себя неадекватно.

На данный момент в произошедшем разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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