2019-11-11T11:22:41+03:00
Политика

Объявился единственный кандидат на пост мэра Вологды

Им стал череповчанин
Евдокия САХАРОВА
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Фото: Вологда-ПоискФото: Вологда-Поиск
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Череповчанин стал первым кандидатом на должность мэра Вологды. Владислав Трофимов на данный момент член общественного совета Череповца. В администрацию он подал пакет документов еще в пятницу. Кандидат уже претендовал на пост мэра города металлургов, однако его сняли с конкурса за несоответствие требованиям. Об этом сообщает портал Город во.

Документы еще будут приниматься до 13 ноября, а имя нового руководителя областной столицы должны объявить 19 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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