В Вологде заминировали сразу две школы

СЕГОДНЯ 11:16 2019-11-11T11:16:47+03:00

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В Вологде эвакуировали две школы. По телефону в канцелярии сообщили об угрозе заминирования.

Школы №5 и №42 на улицах Северной и на Ветошкина провели экстренную эвакуацию.

Детей из №42 срочно перевели в соседнюю школу № 14, старшеклассников распустили по домам.

На места происшествия выехали спецслужбы, включая представителей Росгвардии и МЧС.

Сейчас стало известно о результатов проверки в школе №42 - звонок оказался ложным. Устанавливается личность звонившего.

ИСТОЧНИК KP.RU