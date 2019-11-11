2019-11-11T00:40:31+03:00
Общество

В Майском начали строить подземный переход под федеральной трассой

Теперь пешеходы смогут без последствий преодолеть оживленный участок дороги и пройти к автобусной остановке
Евдокия САХАРОВА
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Фото с личной страницы губернатораФото с личной страницы губернатора
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Поселок Майский Вологодского района обзаведется подземным переходом под федеральной трассой, можно будет без опаски перейти дорогу к автобусной остановке. На сегодняшний момент это единственный подземный переход в Вологодской области. Он будет проходить через 4 полосы. Правда, мировые урбанисты не советуют использовать подземные переходы, где в конце-концов становится не безопасно, не уютно и грязно.

Губернатор Вологодской области на странице в социальных сетях сообщил о начале строительства перехода. Возникают вопросы, почему начали строить прямо сейчас, ведь в области потоп. Как в таких условиях пройдет строительство?

ИСТОЧНИК KP.RU

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