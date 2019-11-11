В Майском начали строить подземный переход под федеральной трассой
Поселок Майский Вологодского района обзаведется подземным переходом под федеральной трассой, можно будет без опаски перейти дорогу к автобусной остановке. На сегодняшний момент это единственный подземный переход в Вологодской области. Он будет проходить через 4 полосы. Правда, мировые урбанисты не советуют использовать подземные переходы, где в конце-концов становится не безопасно, не уютно и грязно.
Губернатор Вологодской области на странице в социальных сетях сообщил о начале строительства перехода. Возникают вопросы, почему начали строить прямо сейчас, ведь в области потоп. Как в таких условиях пройдет строительство?
ИСТОЧНИК KP.RU