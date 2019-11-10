2019-11-10T23:42:48+03:00
Общество

Из Череповца теперь можно улететь напрямую в Берлин или Прагу

Авиапредприятие "Северсталь" получило допуск на полеты
Евдокия САХАРОВА
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Федеральное агенство воздушного транспорта допустило авиапредприятие "Северсталь" на маршруты в Берлин и Прагу. Теперь вологжане смогут напрямую махнуть на праздники поесть немецкие сосиски, познакомиться с культурой старинных европейских городов, пробежать Пражский марафон.

Рейсы туда и обратно будут проходить два раза в неделю. О дате начала осуществления полетов правда пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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