2019-11-10T18:17:12+03:00
Происшествия

Вологжане волнуются из-за сильного запаха газа в квартирах

В областной столице зафиксировано много тревожных звонков в службу газа
Евдокия САХАРОВА
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«Газпром межрегионгаз Вологда» увеличил уровень одоризации газа, что повлекло за собой усиленный запах опасного вещества. Вологжане завалили диспетчерскую тревожными звонками о запахе газа в квартирах. Более 100 встревоженных горожан сообщили о проблеме.

Оказалось, что бытовой газ сам по себе без запаха, в него добавляют специальное вещество, которое обонянием определяется специфически и позволяет вовремя определить утечку. Видимо, в этот раз вещества попалось слишком много, оно не успевало сгорать при использовании плиты, запах оставался в квартире. Специалисты успокаивают - степень опасности при таком раскладе не увеличилась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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