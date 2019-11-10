Вологжане волнуются из-за сильного запаха газа в квартирах

10 Нояб. 18:17 2019-11-10T18:17:12+03:00

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«Газпром межрегионгаз Вологда» увеличил уровень одоризации газа, что повлекло за собой усиленный запах опасного вещества. Вологжане завалили диспетчерскую тревожными звонками о запахе газа в квартирах. Более 100 встревоженных горожан сообщили о проблеме.

Оказалось, что бытовой газ сам по себе без запаха, в него добавляют специальное вещество, которое обонянием определяется специфически и позволяет вовремя определить утечку. Видимо, в этот раз вещества попалось слишком много, оно не успевало сгорать при использовании плиты, запах оставался в квартире. Специалисты успокаивают - степень опасности при таком раскладе не увеличилась.

ИСТОЧНИК KP.RU