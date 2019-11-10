2019-11-10T18:06:38+03:00
Звезды

В Вологде открылась современная библиотека

Первая модельная библиотека Вологодчины открылась на улице Пролетарской, 73
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: cultinfo.ru
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В областном центре появилась первая суперсовременная библиотека в рамках реализации нацпроекта «Культура». 9 месяцев специалисты реконструировали городскую библиотеку № 6 на улице Пролетарской, 73. Теперь это самая лучшая библиотека региона по дизайну, комфорту, технической оснащенности.

Новый центр оснащен необходимыми современными технологиями, книжный фонд получил 25 тысяч книг (много новинок, качественных изданий, редкостей). Созданы условия для комфортного прибывания людей с ограниченными возможностями здоровья – оборудованы въезды и места общего пользования. Есть wi-fi, возможность подключения к Национальной электронной библиотеке. Читателем может стать любой житель Вологды.

Новую библиотеку назвали "Книжным экспрессом" - то тут, то там проглядывает железнодорожная тематика. Такую стилистику выбрали из-за близости ЖД и Вологодского вагоноремонтного завода. Даже детский зал обустроили в виде платформы 9 ¾ из Гарри Поттера.

На открытии одними из первых читательские билеты получили начальник Департамента социальной защиты населения области Лариса Каманина и мэр Вологды Сергей Воропанов.

В Соколе до конца ноября ожидают открытие еще одной суперсовременной модельной библиотеки. По России планируется создать 600 модельных библиотек. С 2020 года на Вологодчине начнет реализовываться программа губернатора «Сельская библиотека», в ее рамках в течение 5 лет отремонтируют библиотеки в муниципальных районах области – по одной в каждом районе в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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