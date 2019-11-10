2019-11-10T17:38:58+03:00
Происшествия

В Вологде затопило кладбища

По словам службы МУП "Ритуал", кладбища часто заливает весной, поэтому система откачки воды отработана годами
Евдокия САХАРОВА
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Из-за обильных осадков и потепления в Вологде вышли из русла даже малые реки на территории города - некоторые кладбища затопило, например в Козицино. По словам МУП "Ритуал" причин для беспокойства нет, ведь такой паводок бывает каждый год весной - это обычное событие для специалистов. Принимаются все необходимые меры. Кроме того, эпидемиологических захоронений на вологодских кладбищах нет.

На кладбищах спроектирована ливневая канализация - засоры стараются ликвидировать моментально. Система откачки воды отработана до автоматизма. Сейчас захоронения идут в штатном режиме. Система откачки воды отработана годами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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