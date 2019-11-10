В Вологде обвалился берег реки
В Вологде произошло ЧП: в реку обрушился подмытый берег. ЧП случилось на улице Луначарского, 39. Вместе с берегом обрушились ближайшие к нему постройки,
Крик о помощи владельца участка был услышан журналистами, он был переадресован администрации.
Там прокомментировали, что постройки были незаконными, так как произведены в водоохранной зоне. Строительство ближе к 50 метров до береговой линии запрещено.
Однако за нарушение хозяина городские власти штрафовать не будут : " Это компетенция природоохранной прокуратуры". Соседи утверждают, что берег и раньше был слабым.
В зоне подтопления оказалась и трансформаторная подстанция на Луначарского, 54а - ее временно отключили еще 7 ноября для безопасности.
В Вологде в районе Лукьяново оказались подтоплены участки нескольких дачных кооперативов. Вода зашла в дома, повредив в том числе бытовую технику.
На данный момент уровень воды в реке 110,43 м, хотя рано утром этого дня составлял 110,47. Критическая отметка, при которой улицы в центре города начнет затапливать, - 112,2 метра.
В зоне вероятного подтопления около 10 тысяч домов, большая часть из них - дачи.
Вероятность такого ЧП довольно высока, возможно потепление, дождь, снег - повышение уровня осадков.
ИСТОЧНИК KP.RU