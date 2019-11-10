В Вологде обвалился берег реки

10 Нояб. 18:21 2019-11-10T18:24:15+03:00

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В Вологде произошло ЧП: в реку обрушился подмытый берег. ЧП случилось на улице Луначарского, 39. Вместе с берегом обрушились ближайшие к нему постройки,

Крик о помощи владельца участка был услышан журналистами, он был переадресован администрации.

Там прокомментировали, что постройки были незаконными, так как произведены в водоохранной зоне. Строительство ближе к 50 метров до береговой линии запрещено.

Однако за нарушение хозяина городские власти штрафовать не будут : " Это компетенция природоохранной прокуратуры". Соседи утверждают, что берег и раньше был слабым.

В зоне подтопления оказалась и трансформаторная подстанция на Луначарского, 54а - ее временно отключили еще 7 ноября для безопасности.

В Вологде в районе Лукьяново оказались подтоплены участки нескольких дачных кооперативов. Вода зашла в дома, повредив в том числе бытовую технику.

На данный момент уровень воды в реке 110,43 м, хотя рано утром этого дня составлял 110,47. Критическая отметка, при которой улицы в центре города начнет затапливать, - 112,2 метра.

В зоне вероятного подтопления около 10 тысяч домов, большая часть из них - дачи.

Вероятность такого ЧП довольно высока, возможно потепление, дождь, снег - повышение уровня осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU