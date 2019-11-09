Уровень воды в реке Вологде снизился за сутки более чем на метр

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-09T18:43:31+03:00

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Более чем на метр снизился за сутки уровень воды в реке Вологде, сообщает пресс-служба администрапции Вологды. До критической отметки остается более 1,6 метра. Вологда готова к второй волне паводка. 10 ноября ожидается +2-+4, мокрый снег, временами дождь.

По-прежнему затопленными остаются дачные участки в Прилуках,Лукьяново, Баранково, Доронино, Екимцево. Из Баранково сегодня утром было эвакуировано 5 человек- трое взрослых и двое детей. Всего, начиная с 6 ноября, в Вологде эвакуировано 17 человек, в том числе четверо детей.

От микрорайона Прибрежный вода отступила, полностью освободим подъезд к жилому кварталу – улицу Луговую.

За паводковый период в ЕДДС Вологды поступило порядка 120 обращений, в том числе связанных с необходимостью эвакуации, подтоплениями жилых домов, гаражей, дорог.

Сегодня воду откачивали из подвала по заявке Лечебно-реабилитационного центра по ул.Пугачева, 40. Проводятся работы по откачке воды из ливневых колодцев на ул. Некрасова, Энгельса, Залинейная, Полярная и другим адресам. Всего с утра по прочистке ливневок и другим направлениям, связанным с ликвидацией последствий паводка, работают 7 бригад «Вологдагорводоканала». Задействованы 5 илососных машин, 2 каналопромывочные машины, другая техника.

ИСТОЧНИК KP.RU