"Лексус" проторанил "Нексию" с пассажиром - 7- летней девочкой
Она получила травмы
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В Череповце втолкнулись две иномарки - Лексус и Нексия.
ДТП произошло 8 ноября, около 17 часов, на Октябрьском проспекте.
62-летний мужчина на «Лексусе» начал перестраиваться, при этом он нарушил правила - не уступил право проезда автомобилю «Деу Нексия». Произошло столкновение.
Машины получили кузовные повреждения, травмы получили сидевшие в корейской машине: водитель и 7-летняя девочка. Медики отправились их на амбулаторное лечение, сообщает ое УМВД области.
ИСТОЧНИК KP.RU