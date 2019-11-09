2019-11-09T13:59:36+03:00
Происшествия

"Лексус" проторанил "Нексию" с пассажиром - 7- летней девочкой

Она получила травмы
Иван Чухнин
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В Череповце втолкнулись две иномарки - Лексус и Нексия.

ДТП произошло 8 ноября, около 17 часов, на Октябрьском проспекте.

62-летний мужчина на «Лексусе» начал перестраиваться, при этом он нарушил правила - не уступил право проезда автомобилю «Деу Нексия». Произошло столкновение.

Машины получили кузовные повреждения, травмы получили сидевшие в корейской машине: водитель и 7-летняя девочка. Медики отправились их на амбулаторное лечение, сообщает ое УМВД области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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