Вологда готовится к второй волне паводка

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-09T13:30:42+03:00

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Вологда готовится к встрече второй волны паводка: температура воздуха поднялась. В связи с этим уровень воды может подниматься.

Как только что ответил мэр города Сергей Воропанов, в городе работает штаб и город остается в режиме максимальной готовности.

Вот что он написал в чате "Паводок":

[13:12, 09.11.2019] Воропанов Сергей: Все действия в городе строго координируются со штабом Области. Губернатор лично контролирует готовность . На сегодня Ситуация в городе остаётся в режиме максимальной готовности. Для защиты левого берега, протяженностью 2,3 км и мкр прибрежный согласно минимальной потребности в обеспечении 6 кранов , 4 экскаватора, 12 самосвалов, 4 автобуса для подвоза людей, 1 автобус - штаб. Полевая кухня-1 шт, шаланды 8 шт. Все подготовлено. Крупные предприятия города, Росгвардия, Институт права и экономики выразили готовность, при необходимости, оказать помощь физической силой.

ИСТОЧНИК KP.RU