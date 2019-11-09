В Вологде полицейские задержали дистанционных мошенников

СЕГОДНЯ 13:11 2019-11-09T13:11:39+03:00

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В Вологде полицейские задержали подозреваемых в серии дистанционных мошенничеств. Двое мужчин размещали объявления о том, что оказывают помощь при получении кредитов людям с плохой банковской историей. Желающие находились, мужчины легко обещали содействие в получении кредита, предлагали идти туда оформлять заявку и убеждали, что помогут получить займ после оплаты некоторой суммы денег.

Несколько процентов от кредита переводились на электронные счета, так что мошенник не встречался с потерпевшим. Полиция вычислила преступников. В результате была проведена спецоперация: сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Вологде при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии задержали подозреваемых в квартире.

Пока известно о двух преступных эпизодах: мужчины 1982 г.р. и 1984 г.р. похитили похитить 27 тысяч рублей у жительницы Сыктывкара и 39 тысяч рублей у жителя Ульяновска.

По каждому факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU