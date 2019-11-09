Мошенники отняли у пенсионерки целое состояние

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-09T13:00:33+03:00

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Мошенники продолжают портить людям жизнь и материальное положение. 60-летняя жительница Череповца ответила незнакомому мужчине. Он представился сотрудником банка и предупредил, что с ее банковским счетом происходят подозрительные операции.

Но подсказал, как накопления можно спасти. Женщина послушалась и перевела деньги на «резервный счет». Действуя строго по инструкциям, она перевела более миллиона рублей по новым реквизитам. Как выяснилось чуть позже - звонил мошенник. И деньги вернуть обратно ей будет проблематично.

Эта же схема была опробована и на других вологжанах. Без накоплений остались жители Великоустюгского, Кирилловского и Сокольского районов, а также Череповца и Вологды, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU