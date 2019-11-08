Судебные приставы не доехали до вонючего асфальтового завода в Череповце - попали в ДТП

8 Нояб. 21:40 2019-11-08T21:40:30+03:00

Специалисты попали в серьезную аварию находясь при исполнении служебных обязанностей - машина улетела в кювет

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В новенький автомобиль УАЗ Патриот сотрудников ФССП въехала Лада Гранта. Специалисты ехали на опечатанный асфальтовый завод - их машина улетела в кювет. В соцсетях очевидцы сообщили, что ЧП случилось на дороге Череповец-Шайма под Ирдоматкой у церкви.

В УАЗе находились водитель и судебный пристав - они добирались на объект, работу которого приостановили из-за многочисленных нарушений на 60 суток.

Завод необходимо регулярно проверять на всем протяжении срока приостановки деятельности, пояснила начальник отдела ФССП по Череповецкому району. Сообщается, что пострадавших нет, а виновником признали водителя Лады. Однако УАЗ получил серьезные повреждения: помяты 2 диска, передняя часть и водительская сторона, лопнуло колесо. Автомобиль приставов 2015 года выпуска и был недавно передан им в пользование.

Интересно, случайно ли произошла эта авария?

ИСТОЧНИК KP.RU