2019-11-08T21:22:58+03:00
Происшествия

В Устюжне задержали мошенника - сотрудника управления автомобильных дорог

Мужчина предложил дальнобойщику заплатить 2 тысячи рублей за проезд без весового контроля
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Устюжне 47-летнего сотрудника управления автомобильных дорог Вологодской области подозревают обмане водителя. Региональное управление Следственного комитета сообщило, что следователям удалось выяснить подробности инцидента, произошедшего 27 июня 2019 года в одном из районов Вологодчины. Подозреваемый предложил дальнобойщику заплатить 2 тысячи рублей за проезд фуры с древесиной мимо поста весового контроля. Мужчина согласился, но потом оказалось, что пост в Устюжне вообще не работал в тот день.

За такое преступление вологжанин может получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или сесть на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Судебные приставы не доехали до вонючего асфальтового завода в Череповце - попали в ДТП
В Череповце наградили самые крепкие супружеские пары
В Череповце впервые осветили развязку под Октябрьским мостом
В Вологодском районе вода пошла на спад
В Вологде ситуация с паводком остается напряженной
Череповчанам разрешили остаться при своих дачах
Под Череповцом мужчина уплыл на лодке и пропал
Череповчанин решил, что армия ухудшит его спортивную форму
Вологжане задержали кибермошенников, которые "помогали с кредитами"
Пьяный 25-летний ревнивец зарезал 23-летнюю супругу
Около тысячи вологжан до сих пор остаются без электричества
В Череповце эвакуировали Дворец металлургов
300 тысяч платежей приняли Вологодские почтальоны с помощью мобильных терминалов
Мэр Вологды Сергей Воропанов проинспектировал подтопленные территории
В Вологде уровень воды упал, но ненадолго
В Вологде питьевая вода не ухудшилась из-за ЧС
Полицейские организовали челлендж с призами в поддержку своего коллеги из Вологды
В Вологде для школьников проведут чемпионат по чтению вслух
Вологодский детский сад подозревают в незаконных поборах
Несовершеннолетних вологжан осудят за покупку наркотиков в интернете
Череповчанин, решив украсть столовый прибор, начал угрожать ножом официантке
В Вологодской области действует режим чрезвычайной ситуации
В Вологде эвакуировали школу на улице Северной
На Вологодчине бушует циклон "Амели": потопы, снегопад, нет электричества
Череповец затопило
Пенсионер с ЗППП развратил 13-летнего мальчика в Вологде