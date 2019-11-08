В Устюжне задержали мошенника - сотрудника управления автомобильных дорог

8 Нояб. 21:22 2019-11-08T21:22:58+03:00

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В Устюжне 47-летнего сотрудника управления автомобильных дорог Вологодской области подозревают обмане водителя. Региональное управление Следственного комитета сообщило, что следователям удалось выяснить подробности инцидента, произошедшего 27 июня 2019 года в одном из районов Вологодчины. Подозреваемый предложил дальнобойщику заплатить 2 тысячи рублей за проезд фуры с древесиной мимо поста весового контроля. Мужчина согласился, но потом оказалось, что пост в Устюжне вообще не работал в тот день.

За такое преступление вологжанин может получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или сесть на 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU