2019-11-08T20:21:01+03:00
Общество

В Череповце наградили самые крепкие супружеские пары

Юбиляров наградили в Дворце металлургов
Евдокия САХАРОВА
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В город металлургов устроили торжественное мероприятие, чтобы отметить самые крепкие супружеские пары. Во Дворце металлургов наградили 88 влюбленных, проживших вместе в браке уже 50, 55 и 60 лет. Семейные пары расписались в Книге почетных юбиляров и рассказали свои истории. Например cherinfo сообщили, что одна вологжанка потеряла на огороде золотое кольцо, а на золотую свадьбу через 47 лет крот его откопал!

Депутат Заксобрания Людмила Гусева, заместитель мэра Череповца Наталья Стрижова и глава города Маргарита Гусева выразили свое восхищение крепкими супружескими узами и поздравили юбиляров. Всего мероприятие посетили 5 бриллиантовых, 10 изумрудных и 29 золотых пар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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