В Череповце впервые осветили развязку под Октябрьским мостом
62 светильника установили на Парковой
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Впервые за 40 лет путепроводная развязка под Октябрьским мостом стала светлой: при строительстве моста освещение не заложили в проект. На данный момент установлено 62 светильника на 50 опорах, их уже принял новый мэр Череповца Вадим Германов. Директор муниципального управления капстроительства и ремонтов сообщил, что работы выполнил подрядчик из Вологды - качественно и в срок.
Освещение Парковой провели по областной программе "Светлые улицы Вологодчины".
ИСТОЧНИК KP.RU