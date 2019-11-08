В Череповце впервые осветили развязку под Октябрьским мостом

СЕГОДНЯ 18:52 2019-11-08T18:52:23+03:00

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Впервые за 40 лет путепроводная развязка под Октябрьским мостом стала светлой: при строительстве моста освещение не заложили в проект. На данный момент установлено 62 светильника на 50 опорах, их уже принял новый мэр Череповца Вадим Германов. Директор муниципального управления капстроительства и ремонтов сообщил, что работы выполнил подрядчик из Вологды - качественно и в срок.

Освещение Парковой провели по областной программе "Светлые улицы Вологодчины".

ИСТОЧНИК KP.RU