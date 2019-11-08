2019-11-08T18:52:23+03:00
Общество

В Череповце впервые осветили развязку под Октябрьским мостом

62 светильника установили на Парковой
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Впервые за 40 лет путепроводная развязка под Октябрьским мостом стала светлой: при строительстве моста освещение не заложили в проект. На данный момент установлено 62 светильника на 50 опорах, их уже принял новый мэр Череповца Вадим Германов. Директор муниципального управления капстроительства и ремонтов сообщил, что работы выполнил подрядчик из Вологды - качественно и в срок.

Освещение Парковой провели по областной программе "Светлые улицы Вологодчины".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце наградили самые крепкие супружеские пары
В Вологодском районе вода пошла на спад
В Вологде ситуация с паводком остается напряженной
Череповчанам разрешили остаться при своих дачах
Под Череповцом мужчина уплыл на лодке и пропал
Череповчанин решил, что армия ухудшит его спортивную форму
Вологжане задержали кибермошенников, которые "помогали с кредитами"
Пьяный 25-летний ревнивец зарезал 23-летнюю супругу
Около тысячи вологжан до сих пор остаются без электричества
В Череповце эвакуировали Дворец металлургов
300 тысяч платежей приняли Вологодские почтальоны с помощью мобильных терминалов
Мэр Вологды Сергей Воропанов проинспектировал подтопленные территории
В Вологде уровень воды упал, но ненадолго
В Вологде питьевая вода не ухудшилась из-за ЧС
Полицейские организовали челлендж с призами в поддержку своего коллеги из Вологды
В Вологде для школьников проведут чемпионат по чтению вслух
Вологодский детский сад подозревают в незаконных поборах
Несовершеннолетних вологжан осудят за покупку наркотиков в интернете
Череповчанин, решив украсть столовый прибор, начал угрожать ножом официантке
В Вологодской области действует режим чрезвычайной ситуации
В Вологде эвакуировали школу на улице Северной
На Вологодчине бушует циклон "Амели": потопы, снегопад, нет электричества
Череповец затопило
Пенсионер с ЗППП развратил 13-летнего мальчика в Вологде