В Вологде ситуация с паводком остается напряженной

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-08T16:25:20+03:00

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12 человек эвакуировано с подтопленных территорий, только что сообщает Администрация Вологды. В Единую дежурно-диспетчерскую службу продолжают поступать сообщения от жителей Вологды. Всего поступило более 100 обращений от горожан: топит придомовые территории, подвальные помещения, гаражи...

Эвакуировано в общей сложности 12 человек. Из них 9 человек, в том числе двое детей, вывезли из деревни Баранково. Они приняли решение разместиться у родственников.

Как сообщает очевидец, территория в районе деревни Баранково, на которой расположены сотни дач, ушла под воду. К большинству домов не проехать даже на внедорожниках.Река вышла из берегов, затопив участки, вошла в дома, повредив имущество, затопила кессоны. Самая плачевная ситуация в СНТ "Луч".

Территории, где нарезаны участки для многодетных семей, также ушли под воду.

Напомним, для получения помощи необходимо звонить по телефонам ЕДДС: (8172) 72-35-53, 72-45-00, 27-91-40.

В Вологде все подготовлено к развертыванию пунктов временного размещения населения. Они начнут принимать людей в случае объявления режима ЧС.

Приведены в готовность ПВР на базе МОУ «СОШ № 20» по адресу проспект Победы, 50; МОУ «СОШ № 8» на ул. Мира, 56 и МОУ «СОШ №14» на ул. Дальняя, 32а. Также в резерве находится еще один пункт временного размещения на базе МОУ «СОШ № 39» по адресу ул. Зосимовская, 109. В случае объявления режима ЧС по данным адресам начнётся незамедлительно работа по приему и регистрации эвакуированных жителей подтопленных территорий.

После этого пострадавших вологжан разместят во временных местах проживания. Свои общежития готовы предоставить для этих целей предприятий АО «ВПЗ» и АО «ВОМЗ».

Также подготовлен маневренный фонд города Вологды, сообщает пресс-служба Администрации города Вологды.

ИСТОЧНИК KP.RU