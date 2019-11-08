Череповчанам разрешили остаться при своих дачах

СЕГОДНЯ 16:15 2019-11-08T16:18:51+03:00

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Череповчанам удалось отстоять свои дачи. Газовики инициировали более 100 судебных исков против жителей дач, чьи постройки находятся ближе чем 400 метров к газопроводу "Горький - Череповец", т.к. такое расположение нарушает законодательство. Представителей правительства области, компании ООО «Газпром трансгаз Ухта» и службы судебных приставов пригласили разобраться с этой проблемой. Оказалось, что тяжба тянется уже несколько лет.

В итоге с газовиками удалось договориться о консервации участка трубы, дачи останутся на своих местах. На данный момент работы еще идут, на участке поставлены заглушки. Вопрос обещают решить к концу следующего года - необходимо еще подготовить документацию и пройти экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU