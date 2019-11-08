2019-11-08T15:25:15+03:00
Происшествия

Череповчанин решил, что армия ухудшит его спортивную форму

И решил туда не ходить
Евдокия САХАРОВА
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Череповчанин решился травмировать себя, лишь бы "не тратить время в армии". На 20-летнего молодого человека завели уголовное дело. Призывник симулировал болезнь коленного сустава для призывной комиссии, когда медики ему не поверили, он взаправду повредил ногу. Оказалось, что череповчанин футболист и не хотел в армии растерять все навыки и физическую форму, а саму службу он считает потерей времени.

Молодой человек осужден по статье УК РФ "Уклонение от прохождения военной службы", сообщает региональный Следственный комитет. Ему придется выплатить штраф 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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