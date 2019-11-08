Вологжане задержали кибермошенников, которые "помогали с кредитами"

СЕГОДНЯ 15:17 2019-11-08T15:27:10+03:00

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Двух россиян, обманывавших людей по телефону, задержали в Вологде. Жители другого региона сняли квартиру в областном центре и работали из нее. Мужчины распространяли рекламу о том, что они помогают взять кредит даже людям с плохой кредитной историей.

Аферисты просили заплатить вперед некий процент от кредита - взятку для сотрудника банка, якобы на него имеют влияние. После получения денег на электронный счет мошенники переставали отвечать на телефонные звонки жертв. Мужчины 1982 г.р. и 1984 г.р. обманули жительницу Сыктывкара на 27 000 рублей, на 39 000 рублей жителя Ульяновска. Выясняется полный список потерпевших. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU