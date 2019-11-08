Пьяный 25-летний ревнивец зарезал 23-летнюю супругу

СЕГОДНЯ 14:39 2019-11-08T14:39:29+03:00

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В Вологде 25-летний ревнивец зарезал 23-летнюю жену. Его задержали.

Тело 23-летней девушки обнаружили 7 ноября в квартире дома на улице Северной. Труп был найден работодателем - утром девушка не вышла на работу. Как сообщает СУ СК РФ, супруги расстались в минувшем сентябре по инициативе девушки. Она подала заявление на развод. Супругом 1994 г. р. был одержим ревностью, которая была безосновательна. По версии следствия, 6 ноября муж прибыл поговорить с женой пьяным. Разговор состоялся в кухне. Видя, что примирение невозможно, супруги поссорились, мужчина нанёс пострадавшей множественные удары ножом. Оружие он принёс с собой.

ИСТОЧНИК KP.RU