2019-11-08T14:13:25+03:00
Происшествия

Около тысячи вологжан до сих пор остаются без электричества

Иван Чухнин
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Более тысячи жителей Вологодской области остаются без электричества. В зоне отключения находятся 50 населённых пунктов, в которых проживает 1226 человек.

- Все социально значимые объекты подключены к резервным источникам, — сообщает пресс-служба Правительства области.

Отключения электричества произошли 5 и 6 ноября из-за налипания мокрого снега на ЛЭП. Непогода коснулась 5 муниципальных районов.

Ситуация усугибилась повсеместным подтоплением территорий.

Как сообщала пресс-служба МЧС, утром 6 ноября без электричества остались 28,5 тысяч жителей в 586 деревнях и селах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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