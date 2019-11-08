Около тысячи вологжан до сих пор остаются без электричества
Более тысячи жителей Вологодской области остаются без электричества. В зоне отключения находятся 50 населённых пунктов, в которых проживает 1226 человек.
- Все социально значимые объекты подключены к резервным источникам, — сообщает пресс-служба Правительства области.
Отключения электричества произошли 5 и 6 ноября из-за налипания мокрого снега на ЛЭП. Непогода коснулась 5 муниципальных районов.
Ситуация усугибилась повсеместным подтоплением территорий.
Как сообщала пресс-служба МЧС, утром 6 ноября без электричества остались 28,5 тысяч жителей в 586 деревнях и селах.
ИСТОЧНИК KP.RU