В Вологде питьевая вода не ухудшилась из-за ЧС
Начальник очистных сооружений Вологодского водозабора сообщил, что очистные сооружения работают в усиленном режиме и питьевая вода для вологжан под контролем. Обеззараживание находится на прежнем уровне, все показатели соответствуют санитарным нормам.
Специалисты стали чаще брать пробы воды в водоисточнике, на очистных сооружениях и в распределительной сети города по расширенному перечню показателей. Отклонений эксперты не обнаружили. Качество воды в водоисточнике ухудшилось, но на конечный продукт это не повлияло. Количество хлора увеличивать нет оснований: микробиология на нормальном уровне из-за низких температур.
ИСТОЧНИК KP.RU