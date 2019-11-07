В Вологде питьевая вода не ухудшилась из-за ЧС

СЕГОДНЯ 18:03 2019-11-07T18:03:51+03:00

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Начальник очистных сооружений Вологодского водозабора сообщил, что очистные сооружения работают в усиленном режиме и питьевая вода для вологжан под контролем. Обеззараживание находится на прежнем уровне, все показатели соответствуют санитарным нормам.

Специалисты стали чаще брать пробы воды в водоисточнике, на очистных сооружениях и в распределительной сети города по расширенному перечню показателей. Отклонений эксперты не обнаружили. Качество воды в водоисточнике ухудшилось, но на конечный продукт это не повлияло. Количество хлора увеличивать нет оснований: микробиология на нормальном уровне из-за низких температур.

ИСТОЧНИК KP.RU