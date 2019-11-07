В Вологде для школьников проведут чемпионат по чтению вслух

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-07T16:37:43+03:00

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В Вологде в интеллект-центре на Гагарина пройдет Чемпионат по чтению вслух. Учредитель Чемпионата — Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения», а само мероприятие проходит во многих регионах страны с 2015 года. Сильнейшие участники выступят на Красной площади в Москве, получат призы. Жюри состоит из самых известных журналистов, литературных деятелей, артистов и преподавателей.

В 2019 году в соревновании участие примут 100 тысяч школьников из более чем 50 регионов. На Чемпионате необходимо будет с выражением зачитать отрывки из выбранных организаторами книг с минимальной подготовкой и ограниченным временем. На полуфинале Чемпионата Вологодскую область в прошлый раз представила Александра Черникова, она заняла 2 место.

С 30 октября начались отборочные туры, городской финал пройдет 30 ноября, сообщают в пресс-службе МБУК "ЦБС г. Вологды".

ИСТОЧНИК KP.RU