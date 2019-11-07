Несовершеннолетних вологжан осудят за покупку наркотиков в интернете

СЕГОДНЯ 15:07 2019-11-07T15:08:39+03:00

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Трое несовершеннолетних вологжан предстанут перед судом за покупку наркотиков в интернете. Двое 17-летних студентов с 15-летним знакомым попались полицейским в состоянии наркотического опьянения при переходе дороги в неположенном месте. Кроме того, у подростков с собой оставались остатки наркотиков массой 2 грамма. По словам задержанных, это был их не первый случай употребления.

На молодых людей возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU