Череповчанин, решив украсть столовый прибор, начал угрожать ножом официантке

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-07T14:58:45+03:00

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В одном из ресторанов Череповца в 10 вечера минувшего дня произошло ЧП: постоянный клиент заведения, 36-летний мужчина, после ужина по какой-то причине решил прихватить с собой столовый прибор. Официантка заметила кражу и сделала замечание. Череповчанин в ответ взял со стола нож и начал махать перед лицом девушки, угрожая расправой.

Буйный клиент в конце-концов ушел, но вернулся за забытым телефоном. Администратор решила побеседовать с мужчиной о произошедшем, но в ответ получила порцию отборной брани. В итоге Росгвардия задержала хулигана, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU