В Вологодской области действует режим чрезвычайной ситуации

СЕГОДНЯ 12:21 2019-11-07T12:34:59+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области в 13 районах был введен режим ЧС. Это дает возможность оперативно привлекать силы и средства для решения проблем, возникших из-за обильных осадков. Ряд населенных пунктов оказался без электричества. А малые реки региона выходят из берегов. Те строения, особенно построенные в зонах подтопления, оказались в воде. Некоторые населенные пункты - отрезаны, так как затоплены дороги. В Спасском Вологодского района унесло мост.

В элитном поселке Сосновый берег, построенном в пойме Тошни с нарушениями, вода подошла к 30 домам, затопив цокольные этажи. Под водой оказались 60 участков. Но большинство владельцев не решилось эвакуироваться. Ночью там дежурили спасатели и полиция.

«Уровень воды на подтопленных участках на территории района остаётся на прежних отметках. Он практически не изменился с 22:30 6 ноября. Держим на контроле ситуацию, сложившуюся в районе из-за аномально обильных осадков. Сегодня в 7 утра выехал в Сосновый берег, в котором подтоплена большая территория. Здесь дежурят сотрудники МЧС и полиции. Сейчас плотина в Михальцево полностью открыта и работает, уровень воды не повышается», — сообщил глава Вологодского района Сергей Жестянников.

Открытие плотины почувствовали те, кто ниже по течению. От воды в другом элитном микрорайоне - Прибрежном сооружают дамбу. Оказались подтоплены Лукьяново и Кувшиново.

В отрезанные от большой земли деревни Долгово, Захарово, Рогачево, Спасс, Глушица и Ивановка доставку продуктов, питьевой воды и медикаментов взяли на себя районные власти.

Организованы пункты временного размещения, однако эвакуированные стараются не селиться, предпочитая жить у родных и друзей.

«Ситуация в Вологде остается тяжелой. Уровень воды в реке достиг отметки 111,17 м по Балтийской системе. Критический уровень, когда прибрежные улицы окажутся под водой, составляет 112,2 м. Под угрозой подтопления находятся жилые дома в районах Прибрежный, Прилуки, Ананьино, Доронино, Баранково, улицы Машиностроительной», — сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как сообщает пресс-служба МЧС, среди подтопленных населенных пунктов - деревня Заречье Грязовецкого района (10 приусадебных участков); деревня Шеломово Вологодского района – 15 домов, 1 человек эвакуирован. деревня Дудинская Вологодского района – 1 дом подтоплен, 4 человека, в т.ч. 2 детей эвакуированы и размещены в Майском пункте временного проживания.

Всего в зоне подтопления: 46 домов, 86 приусадебных участков, эвакуировано 45 человек, в том числе 9 детей. .

Из-за подтопления двух участков автомобильных дорог в Грязовецком и Череповецком районах, а также размытия трех участков дорог с разрушением дорожного полотна в Шекснинском, Устюженском и Череповецком районах – произошло нарушение транспортного сообщения 6 населенных пунктов, в которых проживает 38 человек., в том числе 2 детей. В Шекснинском районе на сегодня запланировано возведение временного подвесного моста. Всего для ликвидации последствий задействована группировка в количестве 206 человек, 76 ед. техники, в т.ч. от МЧС России 22 чел., 3 ед. техники.

ИСТОЧНИК KP.RU