Пенсионер с ЗППП развратил 13-летнего мальчика в Вологде
67-летнего мужчину заключили под стражу до вынесения приговора
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В Вологде 67-летний вологжанин, уже судимый за несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера, развратил 13-летнего мальчика в своей квартире на Пошехонском шоссе. Известно, что ранее он болел ЗППП и заражал им своих жертв.
Похотливый старик, еще имея непогашенную судимость в октябре 2019 года, пригласил к себе 13-летнего подростка и совратил его.
На данный момент прокуратура настояла на том, чтобы педофила заключили под стражу до вынесения приговора.
ИСТОЧНИК KP.RU