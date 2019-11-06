Пенсионер с ЗППП развратил 13-летнего мальчика в Вологде

СЕГОДНЯ 15:03 2019-11-06T15:04:39+03:00

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В Вологде 67-летний вологжанин, уже судимый за несколько эпизодов насильственных действий сексуального характера, развратил 13-летнего мальчика в своей квартире на Пошехонском шоссе. Известно, что ранее он болел ЗППП и заражал им своих жертв.

Похотливый старик, еще имея непогашенную судимость в октябре 2019 года, пригласил к себе 13-летнего подростка и совратил его.

На данный момент прокуратура настояла на том, чтобы педофила заключили под стражу до вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU