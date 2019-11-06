Адвокат взял 200 тысяч рублей на решение вопроса и обманул

СЕГОДНЯ 13:36 2019-11-06T13:36:18+03:00

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Вологодский адвокат подозревается в мошенничестве. Он взял 200 тысяч рублей на решение вопроса и... не решил. Уголовное дело возбуждено в отношении адвоката, сына бывшего начальника областного УМВД Федотова. Он уже находится под следствием: его подозревают в фальсификации доказательств.

Новое дело - о мошенничестве. Якобы, адвокат весной 2018 года получил от предпринимателя наличные - 200 тыс. рублей якобы для передачи их в качестве взятки сотруднику пожнадзора за неприменение мер административного характера в связи с выявленными нарушениями. Однако он обманул предпринимателя - так как не имел возможности повлиять на ход проверки, сообщает региональное управление следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU